انت الان تتابع في جولة "نحلم ونحقق".. الشباب يكمل جاهزيته لمواجهة الحزم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - بحضور العضو الذهبي الأمير خالد بن عبد العزيز، ورئيس النادي المكلف خليف الهويشان، أكمل الفريق الكروي الأول بنادي الشباب جاهزيته لمواجهة ضيفه الحزم، غدًا الخميس، في افتتاح جولة "نحلم ونحقق"، السابعة من دوري روشن.

وقاد مدرب أبيض العاصمة "خوان براون"، مساء اليوم الأربعاء، الحصة التدريبية، التي انطلقت بتمارين إحماء وتسخين ولياقية خفيفة بإشراف مدرب اللياقة، عقب ذلك اكتفى المدرب بتقسيمة تكتيكية خفيفة شهدت تطبيق عدة جمل فنية وتكتيكية اطمأن من خلالها على جاهزية اللاعبين للقاء.

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