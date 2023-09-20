انت الان تتابع متحف "صقر الجزيرة" للطيران يفتح أبوابه للمواطنين والمقيمين.. الجمعة المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 20 سبتمبر 2023, 7:30 مساءً

يشارك متحف صقر الجزيرة للطيران في احتفالات اليوم الوطني الـ 93 من خلال فعاليات تستمر لمدة ثلاثة أيام تبدأ من يوم الجمعة المقبل. وتتضمن الفعاليات العديد من الفقرات المشوقة منها فعاليات خاصة للأطفال وفعاليات حركية وتفاعلية للزوار والعرضة السعودية وعروض أخرى. وبهذه المناسبة، قررت إدارة المتحف فتح أبواب المتحف مجاناً للزوار طيلة أيام الفعاليات من الساعة الرابعة والنصف مساءً حتى الساعة 11 مساءً. وتأتي هذه الفعالية من ضمن المبادرات التي تقدمها القوات الجوية الملكية السعودية للمشاركة في المناسبات والاحتفالات الوطنية.

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