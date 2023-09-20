انت الان تتابع صاعقة رعدية تقتل مواطناً خلال الأمطار الغزيرة على جنوب جازان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 20 سبتمبر 2023, 7:34 مساءً

لقي مواطن مصرعه عصر اليوم الأربعاء، إثر إصابته بصاعقة رعدية خلال أمطار غزيرة شهدتها المحافظات الجنوبية بمنطقة جازان. وتفصيلاً، كان المواطن قد توفي مباشرة عقب إصابته بالصاعقة في قريته الواقعة جنوب منطقة جازان، والتي شهدت أمطاراً مصحوبة بصواعق كثيفة. وشهدت منطقة جازان خلال الفترة الماضية حالات وفيات مشابهة في عدد من المحافظات.

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