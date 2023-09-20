انت الان تتابع بعربات "سلمي" و"طويق" "وسند".. ‫الهلال الأحمر السعودي يستعرض تطوُّر أسطوله في 90 عامًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - جذبت عربات هيئة الهلال الأحمر السعودي "سلمي" و"طويق" و"سند" و"الشوافات" و"نجد" و"أحد" اهتمام زوار المعرض المصاحب للمؤتمر السعودي للخدمات الإسعافية، الذي استعرض مراحل تطوُّر أسطول ‫الهلال الأحمر السعودي خلال 90 عامًا.

ورصدت "الخليج 365" خلال جولتها في خيمة أُقيمت ضمن فعاليات المعرض المصاحب للمؤتمر، الذي اختتم أعماله اليوم الأربعاء بفندق هيلتون الرياض، أحدث الآليات والعربات التابعة للهيئة، ومن ضمنها أول سيارة إسعاف دُشنت في عهد الملك المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود -طيب الله ثراه-، كذلك أحدث سيارات الإسعاف المجهزة بالتقنيات الحديثة والتجهيزات الطبية المتطورة، وأيضًا سيارة الإسعاف الكهربائية "صديقة البيئة"، وسيارة الإسعاف البرمائية "طمية"، وسيارة وحدة التدريب الميداني.

واستعرض أسطول الهيئة باص "طويق" المخصص لنقل الإصابات المتعددة بسعة 10 إصابات، ومتوافر فيه كامل الأجهزة الطبية، وحقائب إسعافية متكاملة، وأجهزة صدمات كهربائية. وكذلك باص إسعاف الحالات الحرجة المجهز بأحدث المعدات الطبية، وسيارة إسعاف سريعة الاستجابة، وعربات "سلمى" و"سند"، التي تحوي مستلزمات طبية للتموين وأسطوانات الأكسجين، وعربة إعادة الروابط العائلية "الشوافات"؛ لتسهيل الاتصال بين الأسرى والمعتقلين في السجون الخارجية وعائلاتهم.

وتم إطلاق أحدث خدمات الهلال الأحمر السعودي "هلال"، المساعد الافتراضي الذكي؛ لمساعدة المستفيدين في التواصل مع هيئة الهلال الأحمر السعودي.

وشاركت جمعية "إهداء عالم" في المؤتمر السعودي للخدمات الإسعافية بركن لتعريف زوار المعرض والمشاركين بالمؤتمر بتاريخ وتراث وثقافة السعودية، وإبراز هويتها الوطنية.

وعقدت هيئة الهلال الأحمر خلال الفترة من 18 - 20 من شهر سبتمبر الجاري المؤتمر السعودي للخدمات الإسعافية استكمالاً لمسيرة الهيئة التي تزيد على تسعين عامًا.

ويأتي هذا المؤتمر داعمًا لرسالة الهيئة الإنسانية، التي تسعى بغاياتها للحفاظ على صحة الإنسان من خلال تقديم أفضل الممارسات العالمية في الخدمات الإسعافية، التي تشكل الحلقة الأولى في الرعاية الطبية العاجلة؛ لتتكامل مع المنظومة الصحية.

وتم استعراض آخر ما توصلت إليه الأبحاث والدراسات العلمية في هذا المجال؛ إذ تولي حكومة السعودية اهتمامًا خاصًّا لصحة الإنسان.

وناقش المؤتمر الذي اختُتم اليوم الأربعاء أحدث التطورات في مجال الخدمات الإسعافية والإنسانية، وجرى تبادُل الخبرات والتجارب بين المشاركين، والعمل على وضع خطط واستراتيجيات جديدة لتطوير وتحسين جودة الخدمات الإسعافية على المستويَين الإقليمي والدولي، مُكمِّلة بذلك منظومة رعايتها الصحية.

وضم المؤتمر ثلاثة مسارات رئيسية، هي: مسار الخدمات الإسعافية، ومسار مهارات الإسعافات الأولية، ومسار التطوع، إضافة إلى إقامة العديد من ورش العمل المتخصصة في المجالين الإسعافي والإنسانية.. وناقش الأبحاث في مجال الخدمات الإسعافية بمشاركة نخبة من المتحدثين البارزين في هذا المجال على المستويَيْن الإقليمي والعالمي.