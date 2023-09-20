شكرا لقرائتكم خبر 51 لغة إرشاد مكاني لقاصدي بيت الله الحرام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تقدم الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي خدمة الإرشاد المكاني في المسجد الحرام بـ 51 لغة عالمية، وتتم الاستعانة بـ78 مترجما ومترجمة على مدار اليوم في مواقع رئيسة متعددة، يفد عن طريقها القاصد وهي: باب الملك فهد، وباب الملك عبد العزيز، وباب أجياد، وباب العمرة، وسلم باب الفتح، وباب المروة، وباب السلام، وجسر أجياد، والصفا، كذلك في المواقع الفرعية، وهي مدخل باب الملك فهد باتجاه المطاف، وتوسعة الملك فهد (الدور الأول)، ومدخل التوسعة السعودية الثالثة، ومدخل المسعى (الدور الأول)، وسلم الأرقم، ومدخل المطاف (باب أجياد)، وسلم 91 (الدور الأول).

وتندرج ضمن خدمات الإرشاد المكاني باللغات، الإرشاد الزماني الذي يعمل على إثراء القاصدين بأوقات الصلوات والدروس والمحاضرات، ومواعيد زيارة المتاحف والمعارض، والإرشاد الثقافي عبر تقديم المعلومات الثقافية والتاريخية، والأرقام المتعلقة بالمسجد الحرام، ومراكز الاستعلامات الخارجية للاستعلام عن جميع الخدمات بالمسجد الحرام، والتعريف بخدمات الترجمة والبث المباشر.

وتتوسع الخدمات إلى توزيع وسائل صوتية مثل السماعات، للاستفادة من خدمات البث المباشر للخطب والدروس، ودعم مختلف مقدمي الخدمة بالمسجد الحرام بالترجمة اللفظية، لتمكينهم من تقديم خدماتهم بلغات عدة، إضافة إلى تزويد القاصدين بالترددات الإذاعية لقنوات FM للبث المباشر للخطب والدروس، التي تصل إلى نطاقات واسعة، وتستهدف قاصدي بيت الله الحرام من غير الناطقين بالعربية.

المواقع المستهدفة