شكرا لقرائتكم خبر بيئة عمل طاردة تجبر مواطنين على ترك وظائف العمارة والتصميم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تدفع أسباب عدة، أبرزها عدم الرضا الوظيفي وضعف الراتب وبيئة العمل غير المحفزة، بعض المواطنين العاملين في مجال العمارة والتصميم على ترك وظائفهم، إذ تتراوح سنوات الخبرة المهنية لدى ثلث الممارسين في القطاع ممن شملهم استطلاع شارك فيه نحو 312 ممارسا، بين 3 إلى 5 سنوات.

كما يتراوح متوسط مدة العمل في وظيفة معينة لدى 36% من الممارسين بين عام إلى عامين، ومتوسط الانتقالات الوظيفية لدى عدد من الممارسين في المجال من سنة إلى سنتين.

في المقابل هناك عدة عوامل يمكن أن تؤثر في متوسط مدة عمل الممارسين بحسب نتائج الاستطلاع.

أبرز العوامل المؤثرة في ممارسي العمارة والتصميم: