بيئة عمل طاردة تجبر مواطنين على ترك وظائف العمارة والتصميم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تدفع أسباب عدة، أبرزها عدم الرضا الوظيفي وضعف الراتب وبيئة العمل غير المحفزة، بعض المواطنين العاملين في مجال العمارة والتصميم على ترك وظائفهم، إذ تتراوح سنوات الخبرة المهنية لدى ثلث الممارسين في القطاع ممن شملهم استطلاع شارك فيه نحو 312 ممارسا، بين 3 إلى 5 سنوات.
كما يتراوح متوسط مدة العمل في وظيفة معينة لدى 36% من الممارسين بين عام إلى عامين، ومتوسط الانتقالات الوظيفية لدى عدد من الممارسين في المجال من سنة إلى سنتين.
في المقابل هناك عدة عوامل يمكن أن تؤثر في متوسط مدة عمل الممارسين بحسب نتائج الاستطلاع.
أبرز العوامل المؤثرة في ممارسي العمارة والتصميم:
- رغبتهم في الحصول على دخل أعلى لتغطية تكاليف المعيشة حيث يتقاضون راتبا يتراوح بين 5000 و15000 ريال.
- يغيرون وظائفهم باستمرار بحثا عن الرضا الوظيفي وبيئة العمل المحفزة.
- ضعف إعداد الموظفين الجدد وغياب القيادة الجيدة.
- قلة الاستثمار في تدريب الموظفين وتطويرهم.
- فرض مهام عمل غير مرتبطة بالتخصص والخبرة المهنية.
- قلة فرص العمل المتوافقة مع تخصصاتهم وخبراتهم المهنية وتطلعاتهم.
- عينة الدارسين من حيث الفئة العمرية:
- تتراوح سنوات الخبرة المهنية لدى 64% من الممارسين بين سنة إلى 5 سنوات على الرغم من أن هذا الرقم قد يشكل انحيازا لفئة عمرية معينة ممن شملهم الاستطلاع، إلا أنه يتوافق مع نسبة الشباب في المملكة.
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