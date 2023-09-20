رفع الوعي عن التحول الصحي في مكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لرفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين، دشن تجمع مكة المكرمة الصحي أمس، ورشة عمل بعنوان «رفع الوعي عن التحول الصحي»، بالتعاون مع مكتب تحقيق الرؤية في وزارة الصحة، بحضور ممثل الشؤون الصحية والشركة القابضة، ومشاركة نخبة من متخصصي مكتب تحقيق الرؤية في الوزارة.

واستهدفت الورشة منسوبي تجمع مكة المكرمة الصحي والمديرية العامة للشؤون الصحية، وتناولت العديد من الموضوعات الهامة، منها: الإدارة الاستراتيجية والتخطيط، وإدارة التغيير والتواصل، ومشروع جاهزية اليوم الأول، ومشروع MOH2.0، ومشروع RHD2.0، والصحة الالكترونية، والقوى العاملة، ومركز التأمين الصحي الوطني، ودور شركة الصحة القابضة، ومبادرة نموذج الرعاية الصحية، وبرنامج مشاركة القطاع الخاص، وكذلك دور المركز الوطني للتخصيص، وسعيه الحثيث والمشكور لتحقيق توحيد جهود الشراكات مع القطاع الخاص بين مختلف القطاعات الحكومية.

وأوضح التجمع أن هذه الورشة تأتي في إطار المسؤوليات من أجل تطوير القطاع الصحي، بما يتوافق مع رؤية الوطن الطموحة 2030، ولرفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين في المملكة.

أبرز موضوعات الورشة: