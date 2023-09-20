إحباط تهريب 8 ملايين قرص أمفيتامين بشحنة ألواح بلاستيكية

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- بواسطة أيمن الوشواش - أحبطت المديرية العامة لمكافحة المخدرات محاولة تهريب 7,920,000 قرص من مادة الأمفيتامين المخدر مخفية داخل شحنة ألواح بلاستيكية عبر منفذ البطحاء بالمنطقة الشرقية. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أحبطت المديرية العامة لمكافحة المخدرات محاولة تهريب 7,920,000 قرص من مادة الأمفيتامين المخدر مخفية داخل شحنة ألواح بلاستيكية عبر منفذ البطحاء بالمنطقة الشرقية. وأوضح المتحدث الرسمي بالمديرية الرائد مروان الحازمي، أن المتابعة الأمنية أسفرت عن إحباط محاولة تهريب كمية من الأمفيتامين المخدر مخفية داخل شحنة ألواح بلاستيكية عبر منفذ البطحاء، بالتعاون مع الجهاز النظير بدولة الإمارات العربية المتحدة والتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية.

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