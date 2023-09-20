شكرا لقرائتكم خبر 13 مصمما سعوديا يستعرضون تشكيلة أزياء تراثية في ميلان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت هيئة الأزياء أمس المعرض الموقت الثاني لفعالية إبداع «إيميرج»، وهي الفعالية العالمية التي تسلط من خلالها الهيئة الضوء على المواهب المبدعة والصاعدة في عالم الأزياء السعودية، والتي ستقام من الساعة 10:30 صباحا وحتى 8:30 مساء بمنطقة 10 كورسو كومو الواقعة في قلب مدينة ميلان الإيطالية.

وسيشارك في هذه الفعالية، 13 مصمما من المصممين المشاركين في برنامج 100 براند سعودي؛ ليقدموا عبر المعرض عرضا مشوقا ومبتكرا يستعرضون فيه أبرز ابتكاراتهم التي استلهموها من الأنسجة الغنية والمتنوعة للثقافة والتراث السعودي، من خلال تشكيلة واسعة من قطع الملابس الجاهزة للارتداء والاكسسوارات الأنيقة، والتي تتناسب مع أذواق المشترين من أقطاب العالم كافة، مما يمنح الزوار تجربة شراء عالمية ذات طابع أصيل.

وحول هذه الفعالية قال الرئيس التنفيذي لهيئة الأزياء بوراك شاكماك «لقد حقق أول المعرض مؤقت لـ إبداع «إيميرج» أقمناه في قلب العاصمة الفرنسية باريس نجاحا باهرا، ورحب بزوار من كافة مشارب الثقافات؛ ليخوضوا تجربة التسوق السعودي الأصيل، ويطلعوا على التصاميم السعودية الخلاقة» مضيفا بقوله «أتطلع للترحيب بزوار أسبوع الأزياء في ميلان، وتمكينهم من استكشاف عالم الأزياء السعودي».