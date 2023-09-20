القيادة تهنئ رئيس نيبال بذكرى يوم الدستور

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- بواسطة أيمن الوشواش - هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، رئيس نيبال رام شاندرا بوديل، بمناسبة ذكرى يوم الدستور لبلاده، معربا عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس، ولحكومة وشعب نيبال الصديق، اطراد التقدم والازدهار. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، رئيس نيبال رام شاندرا بوديل، بمناسبة ذكرى يوم الدستور لبلاده، معربا عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس، ولحكومة وشعب نيبال الصديق، اطراد التقدم والازدهار. من جهته هنأ ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، رئيس نيبال رام شاندرا بوديل، بمناسبة ذكرى يوم الدستور لبلاده، معربا عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس، ولحكومة وشعب نيبال الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

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