شكرا لقرائتكم خبر وصول الطائرة الإغاثية السعودية الخامسة إلى ليبيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وصلت أمس الطائرة الإغاثية السعودية الخامسة إلى مطار بنينا الدولي في مدينة بنغازي، تحمل على متنها 90 طنا من المساعدات الغذائية والإيوائية؛ لتوزيعها على المتضررين من الفيضانات التي شهدتها دولة ليبيا الشقيقة، وذلك إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وصلت أمس الطائرة الإغاثية السعودية الخامسة إلى مطار بنينا الدولي في مدينة بنغازي، تحمل على متنها 90 طنا من المساعدات الغذائية والإيوائية؛ لتوزيعها على المتضررين من الفيضانات التي شهدتها دولة ليبيا الشقيقة، وذلك إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتقديم مساعدات غذائية وإيوائية للمتضررين من الفيضانات. ويأتي ذلك امتدادا لدعم المملكة المتواصل للدول الشقيقة والصديقة خلال مختلف الأزمات والمحن التي تمر بها.

كانت هذه تفاصيل خبر وصول الطائرة الإغاثية السعودية الخامسة إلى ليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.