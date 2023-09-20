«المظالم» يستعرض تجربة خدماته الرقمية في القاهرة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شارك ديوان المظالم في المؤتمر العربي الخامس للإدارة والتنمية الذي نظمته الجمعية العربية للتنمية الإدارية في مصر خلال الفترة من 4 - 6 ربيع الأول تحت عنوان «القيادات الإدارية والتميز المؤسسي في ضوء قوانين الخدمة المدنية العربية»، بمشاركة نخبة من المنظمات والقطاعات والاستشاريين وأصحاب الاختصاص من مختلف الدول العربية.

وجاءت مشاركة ديوان المظالم في المؤتمر بورقتي عمل كانت إحداهما في اليوم الأول للمؤتمر عن تجربة ديوان المظالم في تطوير مؤشرات الأداء وخدمات وقواعد اختيار الكوادر القضائية، وفي اليوم الثاني من أيام المؤتمر، قدم ورقة عمل عن منصة معين الرقمية، ومنصة خدماتي في البوابة الرقمية لديوان المظالم المعنية بخدمات إدارة الموارد البشرية الرقمية.

وتأتي مشاركة ديوان المظالم في المؤتمر العربي الخامس للإدارة والتنمية ضمن تعاون مشترك بين الجمعية العربية للتنمية الإدارية وديوان المظالم، وحرص القائمين عليه لتوطيد وتفعيل علاقاته التشاركية مع القطاعات التنموية داخل المملكة وخارجها والاستفادة من ذلك في تبادل الخبرات والمعارف لتطوير أعماله القضائية والإدارية ونشر تجاربه الريادية، كما قدم ديوان المظالم خلال المؤتمر تجربته في مجال قياس وتطوير الأداء وخدماته الرقمية في العمليات القضائية وإدارة الموارد البشرية.