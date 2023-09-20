أكاديمي بجامعة الطائف يبتكر حلولا تقنية لتحديات المياه

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أسس الباحث الأكاديمي المهتم بشؤون المياه بجامعة الطائف، الدكتور طارق الطلحي، حلولا تقنية علمية في مواجهة تحديات المياه.
وأكد الطلحي أنه عمل وأنجز العديد من المشاريع البحثية التطبيقية المبتكرة؛ مما نتج عنها نشر العديد من الأبحاث العلمية القوية في مجلات عالمية ذات معامل نشر مرتفع جدا، في إيجاد حلول مبتكرة لمواجهة تحديات المياه والاستدامة البيئية الخضراء، للانطلاق إلى مراحل التصنيع والإنتاج.
وأوضح أنه وصل إلى مراحل متقدمة في إنتاج مواد متقدمة وذكية على مقياس صغير جدا يصل إلى حجم النانو متحكما في أبعادها الهندسية وأشكالها التركيبية والكيميائية بدقة متناهية بلوريا وكيميائيا، لتملك هذه التركيبة خصائص ضوئية وكهربية والكترونية بطاقة تفاعلية مدروسة رياضيا وفيزيائيا، حيث تملك هذه المواد ميكانيكية متكاملة وذكية لمعالجة جميع ملوثات المياه دون استثنائيات عضوية كانت أو غير عضوية وميكروبية بأقل طاقة معالجة.
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