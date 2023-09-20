شكرا لقرائتكم خبر تأثير متوقع للذكاء الاصطناعي على وظائف أدب الأطفال واليافعين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نبه مختص في الذكاء الاصطناعي إلى أن هذه الأداة التقنية قد تؤثر على الوظائف في قطاع الأدب، لافتا إلى تمتع الذكاء الاصطناعي بالقدرة والكفاءة في التحليل والاستنباط.

وقال المتخصص في الذكاء الاصطناعي الدكتور أنس الغامدي خلال لقاء حواري نظمته «هيئة الأدب والنشر والترجمة» أمس الأول، بعنوان «تحديات وفرص الذكاء الاصطناعي في قطاع أدب الأطفال واليافعين» في مدينة الرياض، «إن الذكاء الاصطناعي يحاكي خصائص يتميز بها العقل البشري، حيث يعتمد على الخوارزميات.

وتطرق إلى إمكانية استخدام هذه التقنية في أي صناعة وابتكار، معتبرا الذكاء الاصطناعي في حد ذاته يخلو من أية قيمة حتى يستخدم بالطريقة الصحيحة.

أما على مستوى الأدب، أوضح أن قطاع أدب الأطفال واليافعين يمتلك سلسلة إنتاجية تبدأ من صناعة الأقلام وتنتهي بمنافذ البيع، وبإمكان الذكاء الاصطناعي أن يشارك في أي مرحلة، مستعرضا عددا من تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تخدم الكاتب في مجال أدب الأطفال واليافعين، كمنصات تساعد في ضبط النحو والتشكيل، وأخرى تعطي مؤشرات لإيجابية وحيادية وسلبية النص، علاوة على تصنيفه للمنتج الأدبي بحسب الفئة العمرية المناسبة.

وتحدث الغامدي عن الفرص المتاحة من خلال الذكاء الاصطناعي للعاملين في قطاع الأدب الأطفال واليافعين، كاستفادة الكتاب من تحليل أساليبهم الخاصة، ورصد الفروقات بين نصوصهم، وخلق الرسومات والصور وفق رغبتهم، وإمكانية تأليف نص جديد لهم إذا تعرف على كتاباتهم، كاشفا عن تخزين الذكاء الاصطناعي لكافة المعلومات التي يستلمها، مما يسبب مخاطرة أخلاقية حين يحاكي أساليب كتاب آخرين.

عن الذكاء الاصطناعي:

قد يؤثر على الوظائف في قطاع الأدب.

سيحافظ على اقتصاداته وربما ترتفع بفضله.

سيفرض وجوده في مختلف المجالات.

الاستفادة منه في مراحل إنتاج أدب الأطفال: