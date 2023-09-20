إدراج محمية عروق بني معارض على قائمة التراث العالمي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن وزير الثقافة، رئيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، رئيس مجلس إدارة هيئة التراث، الأمير بدر بن فرحان، نجاح المملكة في تسجيل محمية «عروق بني معارض» في قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، كأول موقع للتراث العالمي الطبيعي على أراضي المملكة. واتخذ قرار التسجيل خلال الدورة السنوية الـ45 للجنة التراث العالمي التي تستضيفها الرياض، خلال الفترة من 10 إلى 25 سبتمبر الجاري.
وبهذه المناسبة، رفع وزير الثقافة التهنئة للقيادة الرشيدة على هذا التسجيل الدولي المهم، الذي يُترجم الدعم غير المحدود الذي تحظى به الثقافة والتراث في المملكة، والذي يعكس ما تتميز به المملكة من غنىً تراثيٍ وتنوع طبيعي في مختلف مناطقها.
وأكد التزام المملكة بحماية التراث الطبيعي وتنميته بصورة مستدامة، انطلاقا من حرص القيادة الرشيدة على التراث الطبيعي ومكانته الاستراتيجية في رؤية السعودية 2030.
وقال الوزير: «إن تسجيل المحمية في قائمة التراث العالمي لليونسكو كأول موقع للتراث الطبيعي في القائمة، يسهم في تسليط الضوء على أهمية التراث الطبيعي خارطة التراث العالمي».
محمية عروق بني معارض
- تقع على طول الحافة الغربية للربع الخالي على مساحة 12.750 كلم2.
- تشكل الصحراء الرملية المتصلة الوحيدة في آسيا الاستوائية.
- تعد أكبر بحر رملي متواصل على سطح الأرض.
- تتميز بتنوع نُظمها البيئية التي توفر موائل طبيعية حيوية.
- تعد مثالا استثنائيا للتطور البيئي والأحيائي المستمر لمجتمعات النباتات والحيوانات الفطرية.
- 120 نوعا من النباتات البرية الأصيلة تضمها.
- تحتضن حيوانات فطرية مهددة بالانقراض تعيش في واحدة من أقسى البيئات على كوكب الأرض.
- يوجد بها القطيع الوحيد الحر من المها العربي في العالم، والظباء الجبلية والرملية.
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