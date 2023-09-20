إدراج محمية عروق بني معارض على قائمة التراث العالمي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن وزير الثقافة، رئيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، رئيس مجلس إدارة هيئة التراث، الأمير بدر بن فرحان، نجاح المملكة في تسجيل محمية «عروق بني معارض» في قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، كأول موقع للتراث العالمي الطبيعي على أراضي المملكة. واتخذ قرار التسجيل خلال الدورة السنوية الـ45 للجنة التراث العالمي التي تستضيفها الرياض، خلال الفترة من 10 إلى 25 سبتمبر الجاري.

وبهذه المناسبة، رفع وزير الثقافة التهنئة للقيادة الرشيدة على هذا التسجيل الدولي المهم، الذي يُترجم الدعم غير المحدود الذي تحظى به الثقافة والتراث في المملكة، والذي يعكس ما تتميز به المملكة من غنىً تراثيٍ وتنوع طبيعي في مختلف مناطقها.

وأكد التزام المملكة بحماية التراث الطبيعي وتنميته بصورة مستدامة، انطلاقا من حرص القيادة الرشيدة على التراث الطبيعي ومكانته الاستراتيجية في رؤية السعودية 2030.

وقال الوزير: «إن تسجيل المحمية في قائمة التراث العالمي لليونسكو كأول موقع للتراث الطبيعي في القائمة، يسهم في تسليط الضوء على أهمية التراث الطبيعي خارطة التراث العالمي».

محمية عروق بني معارض