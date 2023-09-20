شكرا لقرائتكم خبر عن جدة.. احتفال بإطلاق 172 فصلا للموهوبين في 62 مدرسة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهد مساعد المدير العام للشؤون التعليمية طواشي الكناني، اليوم، الحفل الذي أقامته إدارتا الموهوبين والموهوبات بتعليم جدة، بمناسبة إطلاق فصول الموهوبين للعام الدراسي 1445هـ، نيابة عن المدير العام للتعليم بجدة، وبحضور مدير جامعة العلوم والتكنولوجيا بجدة.

وقدم الكناني في كلمة خلال الحفل، الشكر والعرفان للقيادة الرشيدة أيدها الله، على ما توليه من اهتمام ورعاية للتعليم، مؤكداً أن فصول الموهوبين والموهوبات التي أطلقت في 62 مدرسة تضم 172 فصلاً بطاقة استيعابية تبلغ أكثر من 5 آلاف موهوب وموهوبة.

رعاية الموهوبين والموهوبات

شهد الحفل تقديم عرض بالأرقام والإحصائيات، عن مراحل ترشيح وتسريع وأساليب ومسارات رعاية الموهوبين والموهوبات، والبرامج الإثرائية المقدمة في فصول الموهوبين والموهوبات.

وفي ختام الحفل كرم الكناني الطالب الحائز على المركز الأول على مستوى تعليم جدة في مقياس موهبة فيصل البارقي، والطالبة الحائزة على المركز الأول على مستوى جدة في بصمة إبداع لمار العبدلي، كما تم تكريم الإدارات الداعمة لمدارس فصول الموهوبين والموهوبات ومكاتب التعليم بنين وبنات، ومشرفي ومشرفات الموهوبين والموهوبات، إضافة لمديري ومديرات مدارس فصول الموهوبين والموهوبات وفريق إعداد وتنظيم الحفل.