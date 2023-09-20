شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: المملكة تقف مع الشعوب الإسلامية للحفاظ على هويتها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية، اليوم الأربعاء، في اجتماع مجموعة الاتصال حول جامو وكشمير والذي تنظمه منظمة التعاون الإسلامي، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ78.

وألقى سمو وزير الخارجية كلمة في الاجتماع، أكد فيها وقوف المملكة إلى جانب الشعوب الإسلامية في الحفاظ على هويتها الإسلامية، وصون كرامتها، وتقدّم دعمها للشعوب المتضررة في مناطق النزاعات والاضطرابات، ومن ضمنها سكان إقليم جامو وكشمير.

أشار سموه إلى أن قضية جامو وكشمير تشكّل أحد التحديات الملحّة التي تواجه أمن واستقرار المنطقة، وإذا بقيت القضية دون حلّ، فسينعكس ذلك على مزيد من عدم الاستقرار في المنطقة.

وأوضح سموه بأن المملكة تقوم بجهود حثيثة للتوسط بين أطراف النزاع لخفض التصعيد والتهدئة والتسوية السلمية وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة، انطلاقاً من موقفها الثابت بالوقوف إلى جانب الشعوب الإسلامية.