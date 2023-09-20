شكرا لقرائتكم خبر عن تستهدف آلاف الطلاب.. بدء تطبيق اللغة الصينية في مدارس عسير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انطلقت صباح اليوم في الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، أولى حصص برنامج اللغة الصينية الإثرائي لطلبة الصف الثاني الثانوي، ضمن حصص الإتقان لمدة فصل دراسي يكرر خلال الفصول الدراسية للعام الحالي.

وطبق البرنامج في إدارات التعليم بمحافظات سراة عبيدة وبيشة والنماص ورجال ألمع ومحايل عسير وظهران الجنوب، عبر البث المباشر، بالشراكة مع مواهب التربية للتعليم والتدريب.

7 آلاف طالب وطالبة

يستهدف البرنامج نحو 7 آلاف طالب وطالبة، يدرسون في جميع المدارس الثانوية، ويُنفّذ بواقع حصتين أسبوعياً، على أن تدرج في الجدول الدراسي لتكون الحصة الرابعة من يومي الأحد والإثنين وإسنادها للمعلمين الميسرين.

يشار إلى أن إقرار تدريس اللغة الصينية في المدارس السعودية، جاء خلال زيارة ولي العهد للعاصمة الصينية بكين، والاتفاق على وضع خطة لإدراج اللغة الصينية كمقرر دراسي على جميع المراحل التعليمية في المدارس والجامعات السعودية.

وتأتي الخطوة إيماناً بأهمية تعزيز أواصر التعاون والتواصل في كافة المجالات، وتمكيناً لتحقيق شراكة إستراتيجية شاملة ترتقي لتحقيق تطلعات القيادتين السعودية والصينية.