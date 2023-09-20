شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل لقاء ولي العهد الليلة على موقع "اليوم" ومنصّاتها الرقمية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ستكون صحيفة "اليوم" مواكبة للحدث المنتظر عبر منصّاتها الرقمية كافة، المتمثل في مقابلة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- الليلة في قناة FOX News الأمريكية في تمام الساعة الواحدة صباحًا.

وأجرى المقابلة مع سموه، كبير المذيعين السياسيين في القناة بريت باير، من مدينة نيوم.

لقاء ولي العهد

كانت قناة FOX News أصدرت بيانًا إعلاميًا، منوهة بأن المُقابلة ستُغطي مجموعة من المواضيع حول مستقبل المملكة والعلاقات مع الولايات المتحدة وستُذاع في برنامج Special Report، وهي الأولى لسموه مع شبكة إخبارية أمريكية كبرى منذ عام 2019.

وتكتسب مُقابلة سموه المُرتقبة أهمية بالغة لكونها تأتي في سياق تحولات ومُستجدات إقليمية وعالمية.