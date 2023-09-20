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تفاصيل لقاء ولي العهد الليلة على موقع "اليوم" ومنصّاتها الرقمية

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - ستكون صحيفة "اليوم" مواكبة للحدث المنتظر عبر منصّاتها الرقمية كافة، المتمثل في مقابلة صاحب السمو الملكي الأمير بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- الليلة في قناة FOX News الأمريكية في تمام الساعة الواحدة صباحًا.

وأجرى المقابلة مع سموه، كبير المذيعين السياسيين في القناة بريت باير، من مدينة نيوم.

لقاء ولي العهد

كانت قناة FOX News أصدرت بيانًا إعلاميًا، منوهة بأن المُقابلة ستُغطي مجموعة من المواضيع حول مستقبل المملكة والعلاقات مع الولايات المتحدة وستُذاع في برنامج Special Report، وهي الأولى لسموه مع شبكة إخبارية أمريكية كبرى منذ عام 2019.

وتكتسب مُقابلة سموه المُرتقبة أهمية بالغة لكونها تأتي في سياق تحولات ومُستجدات إقليمية وعالمية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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