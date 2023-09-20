شكرا لقرائتكم خبر عن "الالتزام البيئي" ينهي 419 مشكلة في شهر.. والشرقية تتصدر البلاغات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي عن إغلاقه 419 بلاغًا بيئيًا تلقاها من مواطنين ومقيمين عبر رقم الاتصال المخصص للبلاغات البيئية 988 في شهر أغسطس.

وأوضح المركز في تقريره الشهري أن معظم البلاغات كانت عن ارتفاع لمستوى الضوضاء، وانتشار لروائح ضارة في الأحياء السكنية والمناطق الصناعية.

وأظهر التقرير أن النسبة الأعلى من البلاغات البيئية كانت تتعلق بالضوضاء بنسبة 27%، تلتها الروائح الضارة بنسبة 20%، فيما وردت عشرات البلاغات عن انبعاثات لأدخنة ضارة بنسبة 13% من إجمالي البلاغات، وتنوعت باقي البلاغات عن وجود بقع زيتية، وانتشار لعوالق ترابية، ناتجة عن أعمال بناء وأخرى عن متضررين من عمليات ردم وتجريف فيما كانت أقل البلاغات عن وجود بقع صرف صحي.

التعامل مع البلاغات البيئية

أكد المركز أنه التعامل مع البلاغات البيئية وعالجها في أوقات قياسية، وفق صلاحياته، مبينًا في تقريره أن عدد البلاغات البيئية في المنطقة الشرقية كان الأكثر بنسبة 30% من إجمالي البلاغات لشهر أغسطس.

فيما تعامل المفتشين البيئيين مع 101 بلاغ في منطقة الرياض، أما المنطقة الجنوبية فعالج فيه مفتشي المركز 79 شكوى، وتعاملوا مع 43 شكوى في منطقة جازان، في حين انخفضت عدد البلاغات في كل من مكة المكرمة والمنطقة الشمالية والمدينة المنورة.