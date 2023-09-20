شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير النصر تحذر رونالدو قبل مواجهة الأهلي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر نظيره الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة، الجمعة المقبل، على ملعب الأول بارك، في إطار مباريات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي 2023-2024.

وقررت رابطة الحكام الرئيسية بالاتحاد السعودي لكرة القدم، تعيين الحكم البرازيلي أندرسون دارونكو، لإدارة مباراة النصر والأهلي، في قمة الجولة السابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وتسبب أداء الحكم البرازيلي في إدارته للمباريات في سخرية جماهير النصر وأهلي جدة، حيث طالب البعض بالتنبيه على اللاعبين بعدم الاحتكاك مع الحكم، نظرًا لقوته الجسمانية وبنيته العضلية.

البعض الآخر طالب بإبعاد رونالدو عنه حتى لا يحتك به نهائيًا طوال المباراة، فيما توقع البعض أن تكون هناك مشادة تجمعه بالكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، لاعب وسط نادي النصر.

ويشتهر دارونكو بقراراته الصارمة في إدارته للمباريات، حيث أنه دائمًا ما يعنف اللاعبين أثناء احتسابه للأخطاء، بالإضافة إلى استخدامه للكروت الملونة بشكل كبير.

ويعد دارنكو حكما دوليًا منذ عام 2014، حيث سبق وأن أدار 26 مباراة في كأس ليبرتادوريس منذ عام 2017.