على خلفية التسجيلات المسرّبة.. مذكرة بالسجن في حق رئيس حزب النهضة بتونس

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 20 سبتمبر 2023, 8:48 مساءً

أصدر القطب القضائي التونسي لمكافحة الإرهاب، الأربعاء، بطاقة إيداع بالسجن في حق رئيس حزب النهضة المؤقت، منذر الونيسي، الذي اعتقل مطلع سبتمبر، بحسب ما أفاد حزبه. وتفصيلاً، يتولى الونيسي رئاسة حركة النهضة منذ اعتقال راشد الغنوشي في 17 أبريل الماضي، وتم اعتقال "الونيسي" من قبل عناصر من الشرطة في 5 سبتمبر قبل إحالة قضيته إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب. وفي هذا الصدد، قال عبد الفتاح التاغوتي، المسؤول في حزب النهضة، لوكالة فرانس برس، إن قاضي التحقيق في هذا القطب قرر الأربعاء إصدار مذكرة إيداع في حق الونيسي. وفي التسجيلات المسربة على شبكات التواصل الاجتماعي، يظهر تصريح منسوب للونيسي يذكر فيه لقاءه مع رجال أعمال تونسيين نافذين، فضلاً عن التحدث عن الانتهاكات المالية التي ارتكبها أحد الأعضاء المسؤولين في حزب النهضة، وفقاً لسكاي نيوز عربية. وفي إطار القضية ذاتها، تم توقيف مسؤولين آخرين في حزب النهضة بمن فيهم عبد الكريم الهاروني.

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