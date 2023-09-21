شكرا لقرائتكم خبر منتجون يروون تجاربهم في توثيق موسيقى الخمسينات بـ«فناء فون» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويقدم المعرض لزواره رحلة سمعية بصرية في تاريخ الموسيقى الشعبية السعودية، عبر استعراض مجموعة موسيقية فريدة تعود إلى حقبة الخمسينات الميلادية وصولا إلى بداية الألفية الثانية.
وجاءت الجلسة الأولى من الندوة تحت عنوان «استخدام الأرشيفات في الأعمال الفنية»، وذلك بمشاركة الفنانة رندا ميرزا والمؤلف الموسيقي حسن حجيري، وتحدثت خلالها ميرزا عن العمل الفني الخاص بها «الزُهرة لم تولد في يوم واحد» الذي يحكي قصة بعض الأساطير عن فترة ما قبل الإسلام.
وأشار حجيري إلى الاستخدامات المعاصرة والقديمة في أرشفة الموسيقى خلال تاريخ الأعمال الفنية، كما أن الأرشيف هو من أنواع البحث عن الذات، وأول مفهوم بدائي عن الأرشفة هو تاريخ الأسرة، فيما كان أهم مشروع أرشفة عملت عليه عن الموسيقار البحريني مجيد مرهون ومجموعة من أعماله الفنية الخالدة.
وتحدثت الجلسة الثانية عن «كيف يؤثر التوثيق على مستقبل المشهد المحلي والعربي: بين تجربتي المادة والبودكاست التوثيقيتين» وشارك فيها كل من: المنتجة رنا داود والمقيمة الفنية لمعرض فناء فون تارا الدغيثر، وحاورهما الكاتب والباحث في الأغنية السعودية جمعة الجميعة.
وبينت الدغيثر دافعها للتوثيق قائلة: «أنا مؤمنة بأن الذاكرة ليست فردية بل جماعية، والذاكرة الحالية لدي لا تكفي لتكوين شخصيتي ونموها، ومن أجل ذلك بدأت بالتوثيق انطلاقا من اللقاء بمبدعات لهن الدوافع نفسها».
من جانبها أوضحت رنا داود أن ما حفزها للتوثيق الصوتي من خلال «بودكاست دوم تك» كان نابعا من نزعة إنسانية، وقالت «عملت على البحث عن التقاطعات والوصول لأبعاد اجتماعية من خلالها يكون العالم أقل وحشة».
معرض فناء فون يضم:
- مقتنيات موسيقية .
- أشرطة كاسيت.
- تسجيلات قديمة.
- ملصقات خاصة لبعض الفنانين.
- مجموعة من الصور النادرة.
كانت هذه تفاصيل خبر منتجون يروون تجاربهم في توثيق موسيقى الخمسينات بـ«فناء فون» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.