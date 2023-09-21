شكرا لقرائتكم خبر منتجون يروون تجاربهم في توثيق موسيقى الخمسينات بـ«فناء فون» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في حين يأخذ معرض «فناء فون» زواره في رحلة فنية يخالطها عبق العراقة الموسيقية السعودية عبر 5 أقسام مختارة، نظم مركز فناء الأول الثقافي مساء أمس ندوة حوارية ضمن فعاليات المعرض المقام بمقر المركز في الحي الدبلوماسي بالرياض، روى خلالها منتجون تجاربهم مع توثيق الموسيقى في حقبة الخمسينات وما بعدها.

ويقدم المعرض لزواره رحلة سمعية بصرية في تاريخ الموسيقى الشعبية السعودية، عبر استعراض مجموعة موسيقية فريدة تعود إلى حقبة الخمسينات الميلادية وصولا إلى بداية الألفية الثانية.

وجاءت الجلسة الأولى من الندوة تحت عنوان «استخدام الأرشيفات في الأعمال الفنية»، وذلك بمشاركة الفنانة رندا ميرزا والمؤلف الموسيقي حسن حجيري، وتحدثت خلالها ميرزا عن العمل الفني الخاص بها «الزُهرة لم تولد في يوم واحد» الذي يحكي قصة بعض الأساطير عن فترة ما قبل الإسلام.

وأشار حجيري إلى الاستخدامات المعاصرة والقديمة في أرشفة الموسيقى خلال تاريخ الأعمال الفنية، كما أن الأرشيف هو من أنواع البحث عن الذات، وأول مفهوم بدائي عن الأرشفة هو تاريخ الأسرة، فيما كان أهم مشروع أرشفة عملت عليه عن الموسيقار البحريني مجيد مرهون ومجموعة من أعماله الفنية الخالدة.

وتحدثت الجلسة الثانية عن «كيف يؤثر التوثيق على مستقبل المشهد المحلي والعربي: بين تجربتي المادة والبودكاست التوثيقيتين» وشارك فيها كل من: المنتجة رنا داود والمقيمة الفنية لمعرض فناء فون تارا الدغيثر، وحاورهما الكاتب والباحث في الأغنية السعودية جمعة الجميعة.

وبينت الدغيثر دافعها للتوثيق قائلة: «أنا مؤمنة بأن الذاكرة ليست فردية بل جماعية، والذاكرة الحالية لدي لا تكفي لتكوين شخصيتي ونموها، ومن أجل ذلك بدأت بالتوثيق انطلاقا من اللقاء بمبدعات لهن الدوافع نفسها».

من جانبها أوضحت رنا داود أن ما حفزها للتوثيق الصوتي من خلال «بودكاست دوم تك» كان نابعا من نزعة إنسانية، وقالت «عملت على البحث عن التقاطعات والوصول لأبعاد اجتماعية من خلالها يكون العالم أقل وحشة».

معرض فناء فون يضم: