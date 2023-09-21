تمكين 40 طالبا جامعيا من فهم تقنيات الذكاء الاصطناعي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بمشاركة 40 طالبا وطالبة من حديثي التخرج من الجامعات السعودية، اختتمت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) أمس معسكر البيانات والذكاء الاصطناعي الذي نظمته بالتعاون مع أكاديمية طويق في مقر الأكاديمية بالرياض.

وتلقى الطلاب والطالبات خلال فترة المعسكر التي استمرت 6 أسابيع تدريبا مكثفا مكنهم من فهم تقنيات الذكاء الاصطناعي مثل: تعلم الآلة والتعليم العميق والشبكات العصبية والخوارزميات، وقد عمل الطلاب والطالبات على مشروعات عملية بلغت 16 مشروعا بمجموع 244 ساعة تدريبية تطبيقية في البيانات والذكاء الاصطناعي، تحت إشراف خبراء مختصين في هذا المجال.

ويأتي هذا المعسكر ضمن جهود «سدايا» الرامية إلى بناء القدرات البشرية في مجالي البيانات والذكاء الاصطناعي.