شكرا لقرائتكم خبر الاحتراق الوظيفي يصيب ثلث موظفي الخليج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بينما أظهرت الدراسات أن واحدا من بين كل 3 موظفين في دول الخليج لديهم إحدى علامات الاحتراق الوظيفي، أصدر مجلس الصحة الخليجي دليلا توعويا يهدف إلى توعية الموظفين بشأن «الاحتراق الوظيفي» والتعرف على مراحله والتعامل معه، وذلك ضمن جهود المجلس لدعم الصحة النفسية في بيئة العمل.

ويحتوي الدليل معلومات حول الاحتراق الوظيفي والفرق بينه وبين ضغوط العمل العادية، ويقدم حلولا لها، بالإضافة إلى عدد من النصائح والخطوات للموظفين ومرؤوسيهم من أجل منظومة وظيفية ناجحة.

وفي سياق متصل أعلن المجلس إطلاقه اختبار للموظفين والمدراء لتقييم مدى تعرضهم للأعراض المرتبطة بالاحتراق الوظيفي وتحديد المرحلة التي يمرون بها من ضغوط العمل، كما يتم تحديد النتائج بناء على أجوبة الفرد وتوفير الأدوات التمكينية للتأقلم مع ضغوطات العمل والتكيف معها.

علامات الاحتراق الوظيفي:

الإرهاق الشديد وانعدام الحافز.

انخفاض الأداء بصورة ملحوظة.

عدم التوازن والمشكلات الصحية.

اللامبالاة للأحداث والعصبية.

أسباب الاحتراق الوظيفي:

سقف التوقعات المرتفع

التغير في الحياة الشخصية

العمل الروتيني

عدم الرضا الوظيفي

علاج الاحتراق الوظيفي: