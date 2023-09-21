الاحتراق الوظيفي يصيب ثلث موظفي الخليج

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ويحتوي الدليل معلومات حول الاحتراق الوظيفي والفرق بينه وبين ضغوط العمل العادية، ويقدم حلولا لها، بالإضافة إلى عدد من النصائح والخطوات للموظفين ومرؤوسيهم من أجل منظومة وظيفية ناجحة.
وفي سياق متصل أعلن المجلس إطلاقه اختبار للموظفين والمدراء لتقييم مدى تعرضهم للأعراض المرتبطة بالاحتراق الوظيفي وتحديد المرحلة التي يمرون بها من ضغوط العمل، كما يتم تحديد النتائج بناء على أجوبة الفرد وتوفير الأدوات التمكينية للتأقلم مع ضغوطات العمل والتكيف معها.
علامات الاحتراق الوظيفي:
- الإرهاق الشديد وانعدام الحافز.
- انخفاض الأداء بصورة ملحوظة.
- عدم التوازن والمشكلات الصحية.
- اللامبالاة للأحداث والعصبية.
- سقف التوقعات المرتفع
- التغير في الحياة الشخصية
- العمل الروتيني
- عدم الرضا الوظيفي
- النوم مهم جدا لصحتك النفسية والجسدية.
- رتب أمورك وأهميتها وكن منظما في تنفيذها.
- اجلس مع الذات لتحديد أسباب الضغط.
- ابتعد عن العمل موقتا واذهب للاستجمام.
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