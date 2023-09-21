108 استشارات مهنية بملتقى جامعة المؤسس

وشملت الاستشارات المهنية تحكيم السيرة الذاتية، وإجراء مقابلات وظيفية افتراضية، والتعرف على كيفية تعزيز الفرص الوظيفية، والتأهيل النفسي لسوق العمل، واختيار الميول الوظيفية.
واستعرضت الدورات التدريبية فرص التوظيف ضمن رؤية المملكة 2030 من خلال دورة بعنوان «السوق السعودي وفرص رؤية 2030»، ومهارات التخطيط للمسار الوظيفي، ومهارات العلاقات العامة، والجودة والتميز في بيئة العمل، وتحديد الأهداف بمنهجية إدارة المشاريع، وأخلاقيات العمل والمهنة، والجدارات الواعِدة، ومستقبل ريادة الأعمال، واحتراف كتابة السيرة الذاتية، وإدارة العلاقات الوظيفية.
وسلطت الدورات التدريبية الضوء على بناء العلامة الشخصية، وأدوات سكامبر للتفكير الإبداعي، والمحاسبة ومتطلباتها في سوق العمل، والتسويق الرقمي لسوق العمل، وأخلاقيات العمل والمهنة.
ويستهدف الملتقى الخريجين من مختلف التخصصات من جامعة الملك عبدالعزيز والجامعات السعودية وعموم أفراد المجتمع، ويضم الملتقى باقة متميزة من الفعاليات والبرامج والأنشطة، تشمل معرض التوظيف وريادة الأعمال، ودورات تدريبية وورش عمل تطويرية، كما يقدم استشارات مهنية متخصصة، بالإضافة إلى إبرام اتفاقيات وشراكات.
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