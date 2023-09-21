3% زيادة اعتمادات أمانة الرياض

بلغت الاعتمادات المالية لأمانة منطقة الرياض 30.3 مليار ريال خلال الأعوام (2019 و2020 و2021 و2022 و2023)، فيما وصلت خلال العام الجاري 5.8 مليارات ريال، بزيادة نسبتها 3% عن العام الماضي. اعتمادات 5 سنوات «بالمليار» ــــــــــــــ 2023 5.8 ــــــــــــ 2022 5.6 ــــــــــــــ 2021 5.21 ـــــــــــــــــ 2020 6.39 ـــــــــــــ 2019 7.43



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