51 لغة إرشاد

تقدم الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي خدمة الإرشاد المكاني في المسجد الحرام بـ 51 لغة عالمية، وتتم الاستعانة بـ 78 مترجمًا ومترجمة على مدار اليوم في عدة مواقع رئيسية، يفد عن طريقها القاصد وهي: باب الملك فهد، وباب الملك عبد العزيز، وباب أجياد، وباب العمرة، وسلم باب الفتح، وباب المروة، وباب السلام، وجسر أجياد، والصفا، كذلك في المواقع الفرعية وهي مدخل باب الملك فهد باتجاه المطاف، وتوسعة الملك فهد (الدور الأول)، ومدخل التوسعة السعودية الثالثة، ومدخل المسعى (الدور الأول)، وسلم الأرقم، ومدخل المطاف (باب أجياد)، وسلم 91 (الدور الأول). وتندرج ضمن خدمات الإرشاد المكاني باللغات، الإرشاد الزماني الذي يعمل على إثراء القاصدين بأوقات الصلوات والدروس والمحاضرات ومواعيد زيارة المتاحف والمعارض، والإرشاد الثقافي عبر تقديم المعلومات الثقافية والتاريخية والأرقام المتعلقة بالمسجد الحرام، ومراكز الاستعلامات الخارجية للاستعلام عن جميع الخدمات بالمسجد الحرام والتعريف بخدمات الترجمة والبث المباشر.



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