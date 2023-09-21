انت الان تتابع بالفيديو.. الكاتب العالمي "روبن شارما" لـ"يا هلا بالعرفج": أمشي ساعة يوميًّا.. ولا أحمل الجوال حتى أفكر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 20 سبتمبر 2023, 9:24 مساءً

استعرض برنامج "يا هلا بالعرفج" مقطع فيديو في فقرة المشي لعامل المعرفة مع الكاتب العالمي "روبن شارما"، تحدث من خلاله عن علاقته بالمشي، وأهم القرارات التي أتخذها أثناء المشي، وأكد أنه يمشي كل يوم ساعة، ويعتبره أسلوب حياة، كما ذكر أنه يحصل أثناءه على أفضل الأفكار التي تجعله أكثر إبداعًا، حتى أنه لا يحمل الجوال أثناء المشي. جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" مع الإعلامي "مفرح الشقيقي"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء. ومن خلال فقرة مزايين الكتب استعرض العرفج كتاب "غيِّر حياتك غير تفكيرك" للكاتب "براين تريسي"، وهو عبارة عن ثلاث نظريات أساسية لتغيير الحياة، ويساعد على الوصول للتفكير الإيجابي.. كما عرض مقطعًا مرئيًّا للكاتب "منيف الحربي" وهو يتحدث عن الكتاب. وفي فقرة البرواز استعرض البرنامج فيديو للشاعر "عبدالله القحطاني"، تحدث من خلاله عن أهداف تأسيس جمعية الشعر والشعراء، وهي أول كيان في هذا المجال. وفي سياق فقرة سيرة وتر روى الناقد الفني "خالد أبو منذر" قصة أغنية "يا صاحبي" التي غناها "طلال مداح"، وهي من ألحان "عبدالله محمد" -رحمهما الله-، وكيف عدَّل الشاعر "إبراهيم خفاجي" -رحمه الله- على اللحن.

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. الكاتب العالمي "روبن شارما" لـ"يا هلا بالعرفج": أمشي ساعة يوميًّا.. ولا أحمل الجوال حتى أفكر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.