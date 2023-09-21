السعودية | محمد بن سلمان: القضية الفلسطينية مهمة لمسألة التطبيع مع إسرائيل

شكرا لقرائتكم محمد بن سلمان: القضية الفلسطينية مهمة لمسألة التطبيع مع إسرائيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أن القضية الفلسطينية ستظل مهمة جداً لمسألة تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وأضاف ولي العهد السعودي في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" أن الإدارة الأميركية قدمت مقترحاً لإقامة علاقات مع إسرائيل.

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كذلك أوضح أن المحادثات بشأن إقامة علاقات مع إسرائيل مستمرة وجيدة.

وقال إنه المملكة تأمل في تحسين حياة الفلسطينيين وجعل إسرائيل لاعبا في المنطقة، وتابع "نصبح أقرب كل يوم بشأن إقامة علاقات مع إسرائيل"

وأضاف "أريد أن أرى حياة جيدة للفلسطينيين".

وبثت قنا"فوكس نيوز" الأميركية مُقابلة مع ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، أجراها معه كبير المُذيعين السياسيين في القناة بريت باير من مدينة نيوم.

وكانت القناة قد أصدرت بيانًا إعلاميًا، نوهت فيه إلى أن هذه المُقابلة ستُغطي مجموعة من المواضيع حول مستقبل المملكة والعلاقات مع الولايات المتحدة وستُذاع في برنامج Special Report وهي الأولى لولي العهد مع شبكة إخبارية أميركية كبرى منذ عام 2019.