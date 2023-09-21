شكرا لقرائتكم خبر عن خبر سار لجماهير الأهلي قبل مباراة النصر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة، لمواجهة نظيره الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في قمة مباريات دوري روشن السعودي.

ويلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر خلال مباراته القادمة نظيره الفريق الأول الكروي بالنادي الأهلي، في إطار منافسات الجولة السابعة من بطولة دوري روشن السعودي 2023/2024، يوم الجمعة المقبل، على ملعب "الأول بارك".

وأكدت صحيفة "الرياضية"، جاهزية محمد المجحد للقاء النصر وينوي المدير الفني للفريق ماتياس يايسله على الإعتماد عليه في التشكيلة الأساسية.

وأوضحت الصحيفة السعودية أن ماتياس يايسله يفاضل بين الثنائي سعد بالعبيد وبسام الحريجي، للزج بأحدهما أساسيًا في لقاء النصر.

دفاع الأهلي في أزمة قبل مواجهة النصر

ويفتقد خط دفاع الأهلي قبل مواجهة النصر، خدمات المدافع عبدالباسط هندي، لتلقيه بطاقة حمراء في مباراة التعاون الأخيرة.

ومن المقرر أن يعود المدافع التركي ميريح ديميرال، الذي غاب عن مباراة التعاون لتلقيه بطاقة حمراء في الجولة الخامسة أمام الفتح.

في حين تأكد غياب الظهير الأيسر عبدالله العمار، لمعاناته من الإصابة، بينما تأكدت مشاركة المدافع محمد المجحد في مباراة النصر.