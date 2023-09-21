شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موقف رونالدو من مباراة الأهلي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة، لمواجهة نظيره الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في قمة مباريات دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2023-2024.

ويلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر خلال مباراته القادمة نظيره الفريق الأول الكروي بالنادي الأهلي، في إطار منافسات الجولة السابعة من بطولة دوري روشن السعودي 2023/2024، يوم الجمعة المقبل، على ملعب "الأول بارك".

وفقا لصحيفة "الرياضية"، فإن البرتغالي‏ كريستيانو رونالدو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر أجرى فحصا طبيا، أمس، في مقر النادي قبل إنطلاق التدريبات بساعة للتأكد من سلامة مفصل القدم، عقب إصابته خلال مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بيرسبوليس الإيراني.

وأكدت الصحيفة، أن الجهاز الطبي أبلغ ‎كريستيانو رونالدو أن الإصابة لا تدعو للقلق كون المفصل لا يوجد فيه تورم، ليجري بعدها تدريبا استرجاعيا.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 15 نقطة، بينما يأتي النصر للمباراة في المركز السادس برصيد 12 نقطة.