السعودية | ورش عمل لإعداد الخطة الاستراتيجية بجمعية إيتاء

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

عقد مجلس إدارة جمعية البر ببيشة “إيتاء” أمس الثلاثاء الاجتماع العاشر للمجلس برئاسة رئيس المجلس جلوي آل كركمان وحضور أعضاء المجلس، وناقش المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة في جدول أعماله، وكان أبرزها “إقرار لائحة صرف المساعدات للمستحقين، وتقديم مبادرة في الشراكات الاجتماعية، وكذلك تقدير مبادرة لذوي الهمم ، وعدد من الموضوعات المتعلقة بتطوير الخدمات في الجمعية”.

كما أقامت الجمعية عددا من ورش العمل لإعداد الخطة الاستراتيجية للجمعية.