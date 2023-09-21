السعودية | انخفاض الصادرات البترولية السعودية 37.9% إلى 70.1 مليار ريال في يوليو

شكرا لقرائتكم انخفاض الصادرات البترولية السعودية 37.9% إلى 70.1 مليار ريال في يوليو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، اليوم الخميس، انخفاض الصادرات السلعية في شهر يوليو الماضي بنسبة 34.9% على أساس سنوي إلى 91.3 مليار ريال، مقارنة بنحو 140.1 مليار ريال في يوليو 2022.

وأرجعت الهيئة الانخفاض إلى تراجع الصادرات البترولية بنحو 42.9 مليار ريال بنسبة 37.9% في يوليو 2023، إلى نحو 70.1 مليار ريال مقابل 113 مليار ريال في يوليو 2022.

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وانخفضت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 80.6% في يوليو 2022 إلى 76.8% في يوليو 2023.

وعلى أساس شهري، انخفضت قيمة الصادرات السلعية بنسبة 0.4% ما يعادل 0.3 مليار ريال مقارنة بشهر يونيو 2023.

وانخفضت الصادرات غير البترولية التي تشمل إعادة التصدير بنسبة 22.1% إلى 21.1 مليار ريال في يوليو 2023، مقابل 27.1 مليار ريال في يوليو 2022.

وباستثناء إعادة التصدير، انخفضت الصادرات غير البترولية إلى 19.8%، كما انخفضت قيمة إعادة التصدير إلى ما نسبته 31.4%.

تعد منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها من أهم سلع الصادرات غير البترولية حيث شكلت نسبة 29.9% من إجمالي الصادرات غير البترولية، وانخفضت عن شهر يوليو 2022 بنسبة 34.7% بمقدار 3.4 مليار ريال، تليها اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما وتمثل 28.9% من إجمالي الصادرات غير البترولية والتي انخفضت بنسبة 18.9% بمقدار 1.4 مليار ريال عن شهر يوليو 2022.

وعلى صعيد الواردات، فقد ارتفعت بنسبة 19.7% ما يعادل 11.3 مليار ريال إلى 68.9 مليار ريال في يوليو 2023، مقابل 57.6 مليار ريال في يوليو 2022.

وبلغ الفائض التجاري للمملكة نحو 22 مليار ريال في يوليو 2023، مقابل نحو 82 مليار ريال في يوليو 2022، بتراجع 73.2%.