السعودية | وزير الدولة للشؤون الخارجية يلتقي بوزيرة الدولة والمبعوثة الخاصة للعمل المناخي الألمانية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

التقى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، أمس، بمعالي وزيرة الدولة والمبعوثة الخاصة للعمل المناخي بوزارة الخارجية الألمانية جينفر لي مورغان، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ 78 في مدينة نيويورك.

وجرى خلال اللقاء، التباحث حول موضوعات البيئة والمناخ وفرص التعاون للحد من آثار التغير المناخي، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء، مدير عام مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية السفير خالد بن مساعد العنقري.