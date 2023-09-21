السعودية | قادة القطاعات الأمنية يشهدون الاستعدادات النهائية لفعاليات وزارة الداخلية بمناسبة اليوم الوطني في ميدان السلايل بواجهة روشن في الرياض

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن قادة القطاعات الأمنية يشهدون الاستعدادات النهائية لفعاليات وزارة الداخلية بمناسبة اليوم الوطني في ميدان السلايل بواجهة روشن في الرياض والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

شهد قادة القطاعات الأمنية الاستعدادات النهائية لفعاليات وزارة الداخلية بمناسبة اليوم الوطني 93 “عز الوطن 2” وذلك في ميدان السلايل بواجهة روشن في الرياض.

وتنطلق الفعاليات اعتباراً من الخميس 21 سبتمبر وتستمر حتى يوم الأحد 24 سبتمبر، وتتضمن عدداً من الفعاليات المتنوعة التي تعكس شعار المناسبة لهذا العام “نحلم ونحقق”، وذلك بالشراكة مع هيئة الترفيه، وتتضمن عروضاً عسكرية وفنية مزجت بين الاحترافية المهنية لمنسوبي وزارة الداخلية والإبداع الفني الموسيقي من خلال 7 لوحات تظهر الانضباطية والقوة الجسدية والمهارات المتعددة لدى القوات المشاركة.

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