السعودية | وزير الدولة للشؤون الخارجية يلتقي بمبعوث مملكة هولندا للمناخ

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

التقى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، أمس، بصاحب السمو الملكي الأمير جيمي دي بوربون مبعوث مملكة هولندا للمناخ، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ 78 في مدينة نيويورك.

وجرى خلال اللقاء، بحث موضوعات البيئة والمناخ وأوجه تعزيز التعاون من أجل معالجة التغير المناخي والحد من آثاره.

حضر اللقاء، مدير عام مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية السفير خالد بن مساعد العنقري.