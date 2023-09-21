انت الان تتابع زلزال بقوة 4.7 درجات يضرب جزيرة سومطرة الإندونيسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 21 سبتمبر 2023, 7:40 صباحاً

ضرب زلزال بلغت قوته 4.7 درجات على مقياس ريختر، اليوم، جزيرة سومطرة غربي إندونيسيا. وذكرت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء في إندونيسيا أن مركز الزلزال وقع على بُعد 71 جنوب شرقي مدينة سيبولجا الواقعة في الجزيرة، وعلى عمق 22 كيلومترًا. ولم ترد أي تقارير بوقوع خسائر مادية أو بشرية؛ جراء الزلزال حتى الآن.

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