السعودية | "وقت اللياقة" تفتتح مركزا رياضيا إكسبرس للرجال في جدة

شكرا لقرائتكم "وقت اللياقة" تفتتح مركزا رياضيا إكسبرس للرجال في جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت شركة لجام للرياضة "وقت اللياقة" عن افتتاح مركز رياضي إكسبرس جديد للرجال منخفض التكلفة ويعمل على مدار 24 ساعة في مدينة جدة وذلك في يوم الأربعاء الموافق 20 سبتمبر 2023م.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن المركز سيعمل على مدار 24 ساعة وبنموذج تشغيل منخفض التكلفة وبدون أحواض سباحة، كما سيكون ممكناً رقمياً وباشتراكات مرنة للغاية تبدأ بحد التزام أدنى مدته شهر واحد، وبسعر مناسب لجعل الوصول والاستفادة من الأندية والصالات الرياضية أكثر سهولة لدعم تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

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يعد هذا المركز التاسع والعشرين الذي يتم افتتاحه منذ إطلاق سلسلة وقت اللياقة إكسبرس في نوفمبر 2020م. سيحتوي المركز على التجهيزات الرياضية عالية المواصفات، وكذلك أحدث التصاميم للصالات وسوف يظهر الأثر المالي اعتباراً من الربع الثالث من عام 2023م.

يقع المركز، الذي سيكون تحت العلامة التجارية "وقت اللياقة- إكسبرس"، على طريق الأمير طلال بن منصور بن عبدالعزيز حي الأصالة في مدينة جدة، وتبلغ مساحته الإجمالية 1210 أمتار مربعة.

وبهذا يكون إجمالي عدد المراكز والصالات العاملة التابعة شركة لجام داخل وخارج المملكة العربية السعودية 172 مركزا وصالة، وتعتزم الشركة إصدار إعلانات لمراكز جديدة في الأسابيع القادمة.