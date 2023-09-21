شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد" ينبه من هطول الأمطار على شرورة وعدة محافظات بعسير وجازان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار خفيفة مصحوبة برياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية، على محافظة شرورة.

وأوضح المركز أن الحالة تبدأ الساعة الواحدة ظهراً، وتستمر حتى العاشرة مساءً.

الطقس في عسير

وفي منطقة عسير، نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكون أمطار غزيرة على يصاحبها رياح شديدة السرعة، وتساقط البرد، وجريان السيول.

ولفت المركز أن الحالة يصاحبها انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية، على محافظات المجاردة، وبارق، ورجال ألمع، ومحايل، مذكرا أن الحالة تستمر حتى الساعة العاشرة مساءً.

الطقس في جازان

التنبيه بهطول أمطار غزيرة شمل أيضا منطقة جازان، إذ أوضح مركز الأرصاد أن الحالة يصاحبها نشاط في الرياح السطحية، وصواعق رعدية، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط للبرد، وجريان السيول، على عدة محافظات.

وتشمل أبوعريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصامطة، وصبيا، وضمد، والحرث، والريث، والداير، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، ومركز الفطيحة، لافتا إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة العاشرة مساءً.

كان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم الخميس، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد، ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.

في حين تكون السماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية ممطرة، مسبوقة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة ونجران، كذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الشرقية والرياض.