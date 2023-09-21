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محمد الفلاح - مشاهدة مباراة الهلال ضد ضمك في دوري روشن السعودي..يلاشوت

مشاهدة مباراة الهلال ضد ضمك في دوري روشن السعودي..يلاشوت،فريق الهلال لكرة القدم يتجه إلى مباراته القادمة في إطار الجولة السابعة من دوري روشن السعودي لموسم 2023-2024، حيث سيواجه نادي ضمك في مباراة منتظرة على ملعب ستاد الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضي مساء غدٍ الخميس. يسعى الهلال إلى تحقيق الفوز في هذه المباراة لمواصلة نجاحاته التي حققها منذ بداية الموسم وللمنافسة بقوة على لقب البطولة هذا الموسم، حيث يجد نفسه في صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة. لعب الهلال ست مباريات حتى الآن، حيث حقق الفوز في خمس منها وتعادل في المباراة السادسة.

أما نادي ضمك، فيحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد ثلاث نقاط، بعد أداء متباين في مبارياته الست الأخيرة، حيث تعادل في ثلاث مباريات وخسر في ثلاث أخرى.

تتوقع هذه المباراة أن تكون مثيرة ومحورية في سباق البطولة هذا الموسم، حيث سيسعى الهلال إلى الاستمرار في تصدر الجدول وزيادة فارق النقاط بينه وبين منافسيه، بينما سيحاول ضمك تحقيق نتائج إيجابية لتحسين مركزه والتنافس على المراكز الأعلى في الدوري. ستكون هذه المباراة اختبارًا حقيقيًا لمهارات اللاعبين وإستراتيجيات المدربين في سعيهما لتحقيق النجاح في هذا الموسم الكروي المثير.

مشاهدة مباراة الهلال ضد ضمك في دوري روشن السعودي يلاشوت

يحل فريق الهلال مُتصدر جدول ترتيب الدوري السعودي، ضيفًا ثقيلًا على نظيره ضمك الذي يحتل المركز قبل الأخير برصيد 3 نقاط.

يبحث الزعيم الذي يملك 16 نقطة عن رفع رصيده إلى 19 نقطة والحفاظ على المركز الأول، بينما ضمك بحاجة إلى أي نقاط حتى يُغادر مركزه الحالي.

اكتسح فريق الهلال جاره الرياض بسداسية مقابل هدف في الجولة الماضية، أما ضمك خسر بنتيجة 2-4 على يد الوحدة.

موعد مباراة الهلال ضد ضمك في دوري روشن السعودي

تنطلق صافرة مباراة الهلال أمام ضمك، في دوري روشن السعودي غدا الخميس، الموافق 21 سبتمبر 2023، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت، مكة المكرمة والقاهرة، وفي تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت الإمارات،

القنوات الناقلة لمباراة نادي الهلال ضد ضمك في دوري روشن السعودي

تقرر نقل مباراة الهلال ضد ضمك في الجولة السابعة من عمر منافسات الدوري السعودي علي قناة SSC الرياضية السعودية الناقل الحصري لدوري روشن.

التشكيل المتوقع لنادي الهلال

حراسة المرمى: ياسين بونو

في الدفاع: سعود عبد الحميد - كاليدو كوليبالي - علي آل بليهي - ياسر الشهراني.

خط الوسط: محمد كنو - روبن نيفيز.

خط الوسط أمام: سيرجيو ميلينكوفيتش سافيتش - فيليبي مالكوم - سالم الدوسري.

في الهجوم: نيمار.