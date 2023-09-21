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محمد الفلاح - بث مباشر (يلا شوت) مباراة الاتحاد ضد الفتح في دوري روشن السعودي

بث مباشر (يلا شوت) مباراة الاتحاد ضد الفتح في دوري روشن السعودي، يفتتح استاد الأمير عبد الله الفيصل أبوابه في مدينة جدة لاستضافة مباراة بين فريقي الاتحاد والفتح، وتأتي هذه المواجهة ضمن الجولة السابعة من دوري روشن السعودي لموسم 2023-2024، ومن المقرر أن تُلعب المباراة مساء يوم الخميس الموافق 21 سبتمبر 2023.

يدخل فريق الاتحاد هذه المباراة بطموح كبير لتحقيق الفوز وجني الثلاث نقاط، حيث يسعى الفريق بقوة للمنافسة على لقب الدوري في هذا الموسم، وذلك بعد فوزه بأول مباراة له في دوري أبطال آسيا على حساب فريق أجمك إف سي بنتيجة 3-0.

يحتل نادي الاتحاد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي لكرة القدم برصيد 15 نقطة، بعد أن خاض ست مباريات حقق فيها الفوز في 5 مباريات وتعادل في مباراة واحدة، وخسر مباراة واحدة أيضًا.

بالمقابل، يتواجد نادي الفتح في المركز السابع في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 11 نقطة، بعدما خاض ست مباريات، حقق الفوز في ثلاث مباريات، وتعادل في مباراتين، وخسر في مباراة واحدة.

بث مباشر (يلا شوت) مباراة الاتحاد ضد الفتح في دوري روشن السعودي

تقام مباراة الاتحاد والفتح في دوري روشن السعودي غدا الخميس الموافق 21 سبتمبر 2023، وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي تمام الساعة العاشرة بتوقيت الإمارات، فيما تقام المباراة علي أرضية ملعب الأمير عبد الله الفيصل.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد ضد الفتح في دوري روشن السعودي

تذاع مباراة الاتحاد والفتح ضمن مواجهات الجولة السابعة من عمر منافسات دوري روشن علي قناة SSC الرياضية السعودية الناقل الحصري لمسابقة الدوري السعودي، ويمكن مشاهدة المباراة على شاهد VIP.