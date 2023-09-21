انت الان تتابع علاقة خطرة.. "النمر" لمرضى القلب: تجنبوا الأكل من ألية الخروف وشاكلته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - نبه استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، لخطورة العلاقة بين ارتفاع الدهون ومرضى القلب، محذرًا من تداعياتها، وداعيًا للابتعاد عن الدهون.

وأوضح "النمر"، عبر حسابه على منصة "إكس": "تجنبوا الأكل من ألية الخروف وشاكلته لأنها عالية الدهون".

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