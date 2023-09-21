انت الان تتابع وزير الإعلام عن حوار ولي العهد مع "فوكس نيوز": الكبار وحدهم من يتركون الأثر والتأثير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 21 سبتمبر 2023, 8:55 صباحاً

أكد وزير الإعلام سلمان الدوسري أن الجميع كان يترقب لقاء سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، وهو اللقاء الذي شهد نقاشًا موسعًا وتفاعلًا كبيرًا من الجميع. ولخّص "الدوسري" المشهد عبر حسابه بموقع "إكس" بقوله: "ترقّب طويل قبل اللقاء، ونقاش عريض خلاله، وتفاعل واسع بعده، الكبار وحدهم من يتركون الأثر والتأثير، ويُحدِثون كل هذه الأصداء حول العالم.. زاد الله سمو ولي العهد رفعةً وشموخًا، وأدام الله عز الوطن وازدهاره". وتضمّنت أبرز تصريحات سمو ولي العهد خلال اللقاء تأكيده على أن السعودية هي أعظم قصة نجاح في القرن الـ21، وأن رؤية 2030 الطموحة حققت مستهدفاتها بشكل أسرع، ووضعنا مستهدفات جديدة بطموح أكبر. وشملت تصريحات ولي العهد أيضًا تأكيده على أنه يركز كل وقته لمتابعة ما يخدم السعودية وشعبها، مشيرًا إلى أن الشعب السعودي مؤمن بالتغيير وهم من يدفعون لذلك. وأضاف سمو ولي العهد في تصريحاته أن وتيرة التقدم في المملكة ستستمر بشكل أسرع ولن تتوقف، وقال: "هدفنا الوصول بالسعودية إلى الأفضل دائمًا، وتحويل التحديات إلى فرص".

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الإعلام عن حوار ولي العهد مع "فوكس نيوز": الكبار وحدهم من يتركون الأثر والتأثير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.