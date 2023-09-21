انت الان تتابع فلاورد تطلق حملة "أحلامنا ازدهارنا" بمناسبة اليوم الوطني للملكة العربية السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 21 سبتمبر 2023, 9:00 صباحاً

احتفلت شركة فلاورد، الوجهة الأولى في مجال توصيل الورود والهدايا أونلاين في منطقة الشرق الأوسط والمملكة المتحدة، بمناسبة اليوم الوطني السعودي 93 من خلال إطلاق حملة "أحلامنا ازدهارنا" تحت مظلة الهوية الوطنية لهذه المناسبة تحت عنوان "نحلم ونحقق". قامت شركة فلاورد بإطلاق تشكيلة ورود وهدايا خاصة باليوم الوطني ومستوحاة من حضارة وثقافة السعودية إلى جانب إطلاق حملة تتضمن فيديو لمجموعة من مؤثري مواقع التواصل الاجتماعي يهنؤون المملكة قيادة وشعباً بهذا اليوم المميز. وبهذه المناسبة، قال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في فلاورد، السيد/ عبدالعزيز باسم اللوغاني: "نهنئ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظهما اللّه والشعب السعودي الكريم بمناسبة اليوم الوطني 93. ونسأل الله تعالى أن يمنّ على المملكة بالمزيد من الإنجازات والازدهار والتقدم. لنا الفخر في فلاورد أن جزء من رحلة التحوّل التي تمرّ بها المملكة ونتمنى أن نكون دوماً عند حسن ظنّ الشعب السعودي الكريم."

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