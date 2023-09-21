السعودية | "أديس" للخليج 365: تخصيص 3 مليارات ريال من حصيلة الاكتتاب لسداد قروض

شكرا لقرائتكم "أديس" للخليج 365: تخصيص 3 مليارات ريال من حصيلة الاكتتاب لسداد قروض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال الرئيس التنفيذي لشركة أديس القابضة، الدكتور محمد فاروق عبد الخالق، إن تغطية اكتتاب المؤسسات في الطرح الأولي تدل على ثقة السوق في الشركة، والثقة في اقتصاد السعودية.

وأضاف فاروق في مقابلة مع "العربية"، اليوم الخميس، أن الشركة ستقوم باستخدام حصيلة الطرح التي تزيد على 4 مليارات ريال في سداد 3 مليارات ريال كجزء من قروضها البالغة 11.5 مليار ريال نتيجة وجود فرص كبيرة للاستثمار في السنتين الماضيتين.

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وأوضح أن الغرض من سداد جزء من الدين توسيع الملاءة المالية للشركة، وزيادة القوة الاقتصادية وتوفير فرص للتوسع في الفترة المقبلة، لا سيما مع وجود فرص استثمار واعدة في السعودية خاصة، والخليج بشكل عام.

وتابع: "لدينا استثمار وطلب كبير من الصناديق السعودية على الاكتتاب، وبلغ الطلب على الاكتتاب من الأسواق العالمية فوق 12 مرة من إجمالي التغطية، توزعت بين أسواق أميركا وبريطانيا والصناديق السيادية من آسيا والخليج".

وأوضح أنه نتيجة الطلب الكبير من المؤسسات العالمية سيتم تخصيص أكثر من 20% من طرح المؤسسات للأسواق العالمية وهو ما يجلب استثمارات لـ"تداول السعودية".

وعن أبرز الصناديق السيادية، قال الرئيس التنفيذي للشركة، إن منها مؤسسة استثمار حكومة سنغافورة- "GIC"، وجهاز أبوظبي للاستثمار- "ADIA"، وصناديق أخرى من قطر وعمان، بالإضافة إلى حصة صندوق الاستثمارات العامة السعودي التي انخفضت من 35% إلى 25% حالياً، ولذلك يوجد خليط جيد من الصناديق الخليجية والعالمية.

وعن المليار ريال المتبقية من حصيلة الطرح، قال فاروق، إنه سيتم استثمار جزء منها في التوسعات، لا سيما مع توسع السوق النفطي نتيجة وجود فرق بين العرض والطلب، فيما تستعد أرامكو لزيادة إنتاجها بمليون برميل يوميا في 3 سنوات القادمة ويقوم توسع "أديس" على توسعات أرامكو وشركات المنطقة.

وأضاف أن "أديس" لديها حجم أعمال يفوق 27 مليار ريال وستستخدم الحصيلة لزيادة الأسطول ليتناسب مع حجم الأعمال خلال الفترة المقبلة.

كانت شركة أديس القابضة قد حددت السعر الطرح النهائي لأسهمها عند الحد الأعلى البالغ 13.5 ريال للسهم.

وتمت تغطية اكتتاب شريحة المؤسسات في أسهم الشركة بنحو 63 مرة، بإجمالي طلبات بلغت 287 مليار ريال. وهو ما يقدر قيمة الشركة بأكثر من 15 مليار ريال أي ما يعادل أربعة مليارات دولار.

ومن المقرر أن تجمع الشركة أكثر من 4.5 مليار ريال من طرح 338 مليون سهم تمثل 30% من رأسمالها في السوق الرئيسية السعودية "تداول".

يُذكر أن اكتتاب الأفراد سيبدأ في 26 من سبتمبر وسيستمر لثلاثة أيام.