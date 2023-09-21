شكرا لقرائتكم ولي العهد: رؤيتنا كبيرة ونفاجأ كل يوم بتحقيق أهدافنا سريعًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أن الهدف هو الوصول بالسعودية إلى الأفضل دائمًا وتحويل التحديات إلى فرص وتحقيق الأهداف بطموحات عريضة، متابعًا أن المملكة تتقدم بسرعة هائلة في هذا الأمر ونحاول أن نعتمد على تنويع الاقتصاد.

رؤية 2030 طموحة

وأضاف ولي العهد، خلال حواره إلى قناة فوكس نيوز، أن السعودية لن تعود إلى الوراء، خاصةً وأن رؤية 2030 طموحة وحققنا مُستهدفاتها بشكل أسرع ووضعنا مُستهدفات جديدة بطموح أكبر، حيث كانت المملكة في 2022 أسرع دول مجموعة الـ 20 نموًّا، ونمو المملكة غير النفطي هذا العام سيكون من الأسرع في مجموعة الـ 20.

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وتابع أن اقتصاد المملكة رقم 17 عالميًّا، ويمكن للسعودية العودة ضمن قائمة الـ 7، مشددًا على أن الممر الذي سيربط الشرق الأوسط بأوروبا سيوفر الوقت والمال.