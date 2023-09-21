شكرا لقرائتكم خبر عن 273 مليون ريال.. إنجاز 92% من تطوير الواجهة البحرية لشاطئ أبحر بجدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت أمانة محافظة جدة عن إنجاز 92% من أعمال مشروع تطوير الواجهة البحرية لشاطئ أبحر الجنوبية.

وبينت أنه يأتي ضمن المبادرات التطويرية للخدمات البلدية وتحسين جودة الحياة؛ لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والمتوقع افتتاحها بنهاية العام الجاري 2023م.

قيمة مشروع تطوير الواجهة البحرية لشاطئ أبحر

هذا وتبلغ قيمة المشروع نحو 273 مليون ريال، وينفذ على مساحة تقدر بـ 205 آلاف متر مربع وبطول 2.7 كيلومترًا.

كما ويحتوي على ممشى بحري، ومسطحات خضراء، ومسار للدراجات، وشواطئ رملية، ومواقف للسيارات.

هذا إضافة إلى سقالة بحرية، ومبانٍ خدمية واستثمارية، وأعمال بحرية، وتجهيز للبنية التحتية بشكل كامل من شبكة للكهرباء، وشبكة للصرف الصحي، وشبكة تصريف لمياه الأمطار والسيول.

تفاصيل مشروع تطوير الواجهة البحرية لشاطئ أبحر

كما ستتضمن تجهيزات المشروع توفير كاميرات للمراقبة تغطي كامل الموقع مرتبطة بغرفة للتحكم.

وتسعى أمانة جدة من خلال تطوير الواجهات البحرية إلى تحسين تجربة المتنزهين والزوار لعروس البحر الأحمر، وخلق بيئة بحرية سياحيه جاذبة، فضلاً عن رفع نصيب الفرد من المسطحات الخضراء والمناطق الترفيهية.