السعودية | جامعة أمِّ القُرى تستضيف الاجتماع الرابع للكليَّات التطبيقية في الجامعات السعودية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_مكة

استضافت جامعة أم القرى ممثلة في الكليَّة التطبيقيَّة أمس، الاجتماع الرابع للرؤساء التنفيذيين وعمداء الكليَّات التطبيقية في الجامعات السعودية، وذلك في إطار تعزيز الشراكة بين المؤسسات التعليمية لتحسين جودة التعليم التطبيقي، وإعداد الطلاب لسوق العمل، وذلك بحضور رئيس جامعة أمِّ القُرى المكلَّف الدكتور فريد بن علي الغامدي.

وأوضح الرئيس التنفيذي للكليَّة الدكتور صالح الفريح، أنَّ الاجتماع هدف إلى تبادل الرؤى والتجارب بين الجامعات السعودية في دعم البرامج التطبيقية الموجهة للطلبة ومناقشة التحديات وآلية وضع الحلول المناسبة لها، مؤكدًا اهتمام الجامعة بتطوير مهارات طلابها والعمل على إبرام شراكات واتفاقات مع القطاع الخاص، فضلًا عن إطلاق برامج ودبلومات مهنيَّة يعكف على إعدادها خبراء ومتخصِّصون من داخل الجامعة وخارجها.

وتضمَّن الاجتماع تقديم أفكار تطويرية في مجالات عمل الكليات التطبيقية التي تحتاج إلى الدعم من خلال ورش العمل المتخصصة في تحسين التجارب التَّطبيقية في التعليم، إضافة إلى تنظيم جلسة حوارية مصاحبة للاجتماع تناقش التحديات المختلفة في تجارب الكليَّات، وكيفية وضع سياسات ومقترحات تسهم في رفع مستوى الخدمات المقدَّمة للطَّلبة بما يتماشى مع توجُّهات وزارة التَّعليم في التَّدريب المهني.