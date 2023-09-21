3 فئات لتسمية شوارع جدة

صنفت أمانة جدة تسمية الشوارع والميادين على حسب أهميتها، من شوارع محورية تربط بين أنحاء المدينة، إلى شوارع تربط بين عدة أحياء، وإلى شوارع تربط بين عدد من المقاسم السكنية داخل الحي، واعتمدت لجنة تسمية الشوارع والميادين معايير تطلق من خلالها الأسماء على الشوارع حسب 3 فئات.

شوارع بينية

توضع أسماء الفئة الأولى على الشوارع الواقعة بين الشوارع المحورية الكبرى، وتتضمن، الصحابة رضوان الله عليهم، وأبرز العلماء والمفكرين، كبار الشخصيات العامة، وأبرز العلماء في شتى فروع الحياة السياسية والاقتصادية والعلمية، والإداريين الذين أسهموا إسهامات بارزة في تلك الفروع، وتتمثل الفئة الثانية في الشوارع البينية داخل الأحياء، وتضم العلماء والمفكرين المشهود لهم بمكانتهم العلمية والفكرية على المستويين المحلي والعالمي. والأدباء والشعراء الذين لمعوا في الحياة الثقافية على المستويين المحلي والعالمي، و شهداء الدين ثم دوت الخليج من مختلف القطاعات العسكرية.

أهم الأحداث

تخصص أسماء الفئة الثالثة للشوارع والممرات البينية داخل الأحياء، وتتضمن الشخصيات العامة على المستوى المحلي والعالمي من أصحاب المكانة الاجتماعية ومشاهير التربويين والأدباء والشعراء والمبدعين والحرفيين، الجماليات مثل الزهور، الأشجار، الطبيعة، المواقع والمواضع ذات الدلالة، فضلا عن أهم الأحداث الإسلامية والعالمية.

16 عضوا

تضم لجنة تسمية الشوارع والميادين في عضويتها 16 عضوا، وهم نخبة من الكتاب والأدباء وأساتذة الجامعات، إلى جانب ذوي الخبرة والاختصاص وشخصيات محلية ووطنية ساهمت في خدمة دوت الخليج في شتى مجالاته، ويتم اعتماد الموافقة على الأسماء من قبل إمارة منطقة مكة المكرمة ووزارة الشؤون البلدية والقروية، وتتركز مهام اللجنة في تسمية شوارع الأحياء والميادين، واستقبال المقترحات ومناقشتها، ودراسة الملاحظات.

الفئات الـ 3

الأولى

الشوارع الواقعة بين الشوارع المحورية الكبرى

الثانية

الشوارع البينية داخل الأحياء

الثالثة

الممرات البينية داخل الأحياء